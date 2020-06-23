Koronavirüs salgınında dün, günlük vaka sayısında rekor kırıldı
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Koronavirüs salgınında dün, günlük vaka sayısında rekor kırıldı

Dünya Sağlık Örgütü, dünya genelinde rekor bir artışla dün 183 binden fazla koronavirüs vakası tespit edildiğini ve virüsün hala ölümcül olduğunu açıkladı. 183 bin vaka ile koronavirüs salgınında bir gündeki en yüksek vaka sayısına ulaşılmış oldu.

23.06.2020 09:51 | Son Güncelleme: 23.06.2020 10:09

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yoluyla basın toplantı düzenledi. Ghebreyesus, "Neredeyse her gün yeni ve korkunç bir rekora ulaşıyoruz" dedi.

DSÖ'ye dün küresel çapta 183 binden fazla Kovid-19 vakasının bildirildiğini anlatan Ghebreyesus, bunun bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı olduğuna dikkat çekti.

"HIZLI ARTIŞ DEVAM EDİYOR"

Ghebreyesus, DSÖ'ye toplamda 8,8 milyondan fazla vaka sayısı ve 465 binden fazla Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı rapor edildiğini belirterek, "Bazı ülkelerde vaka ve ölüm sayısındaki hızlı artış devam ediyor" diye konuştu.

Çeşitli ülkelerin başarılı bir şekilde virüsü kontrol altına aldıktan sonra yasakları kaldırdığını ve ekonomilerin tekrar açıldığını anımsatan Ghebreyesus, bununla beraber bu ülkelerde vaka sayılarının tekrar artışa geçtiği uyarısı yaptı.

Ghebreyesus, "Tüm ülkeler, halkını korumak ve sosyal ve ekonomik hasarı en aza indirme arasında hassas bir denge ile karşı karşıya bulunuyor. Bu, yaşam ve geçim kaynakları arasında bir seçim değildir. Ülkeler, her ikisini de (aynı anda) yapabilir" dedi.

"VİRÜS ÖLÜMCÜL ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR"

"Son günlerde bazı bilim insanlarının 'virüsün gücünü kaybettiği' açıklamaları ve vaka sayılarının rekor kırmasına rağmen, ölüm oranlarının düşmesini neye bağladıkları" sorusu üzerine, sözü DSÖ'nün Kovid-19'a karşı mücadele ekibi lideri Maria Van Kerkhove aldı.

Kerkhove, "virüste değişiklik olup olmadığını belirlemek için" bilim insanlarının incelediği şu anda 49 binden fazla "tam gen dizilimi"nin mevcut olduğunu söyledi.

Kovid-19'un etkisini kaybettiğine ilişkin ellerinde henüz bir kanıt olmadığına işaret eden Kerkhove, "Henüz gücünü kaybettiğini görmedik ama (DSÖ bünyesinde) küresel olarak bunu inceleyen bir grup insan var" dedi.

Kerkhove, virüsün ölümcül etkisini sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bu virüsün çok ölümcül olduğunu vurgulamamız gerekiyor. İnsanlara enfekte olma şansı bulduğunda öldürücü olabiliyor. Dolayısıyla herkesin bu virüsü ciddiye almasını ve enfeksiyonu önlemek için elinden gelen her şeyi yaptığından emin olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

"ABD'DEKİ GENÇLERDE VAKA SAYISI ARTTI"

Öte yandan, DSÖ Acil Durum Program Direktörü Mike Ryan ise ABD'nin bazı eyaletlerinde vaka sayılarının arttığını belirtti.

Bu ülkede, gençlerde vaka sayısının arttığına dikkat çeken Ryan, salgın nedeniyle hastaneye yatırılan gençlerin sayısının arttığına dair kanıtlar olduğunu anlattı.

Koronavirüs salgınında dün, günlük vaka sayısında rekor kırıldı

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Haber Yorumları (3)
MİLLİ: Dsö ün bu yalanlarina inanmiyoruz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YAŞLI KURT: Atın eceli arpadan olsun looo
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ASLAN: KURT ÖNDEN GİT
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