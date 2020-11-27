Belirti göstermeyen korona vakalarının da açıklanmasıyla İstanbul trafik yoğunluğunda azalma görüldü

Belirti göstermeyen vakaların da eklenmesiyle günlük koronavirüs bilançosunda rakamların ulaştığı korkunç boyut, vatandaşı kendi önlemlerini almaya yöneltti. Bugün, normalde cuma sabah saatlerinde çok yoğun olması gereken İstanbul trafiğinde sadece %35'lik bir yoğunluk kaydedildi.

Uzun süredir tartışma konusu olan Türkiye'deki koronavirüs vaka sayıları, asemptomatik vakaların da açıklanmasının ardından korkunç bir boyuta ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki gün önce vaka ve hasta sayısı ayrımı yapmadan Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. İlk gün 28 bin 351 vakanın görüldüğü ülkemiz, günlük vaka sayısında dünyada 3'üncü, Avrupa'da ise 1'inci sıraya yükseldi.

VEFAT SAYISINDA REKOR KIRILDI

Dünkü koronavirüs tablosunda ise 6 bin 876'sı semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 132 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 174 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 14, toplam hasta sayısı ise 474 bin 606'ya yükseldi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU AZALDI

Daha önce sadece hasta sayılarını açıklayan Sağlık Bakanlığı'nın son düzenlemesiyle birlikte koronavirüs salgınının artış hızı vatandaşın gözünü korkuttu. İnsanların kendi önlemlerini artırmaya başlaması ile normalde cuma sabah saatlerinde çok yoğun olması gereken İstanbul trafiğinde sadece %35'lik bir yoğunluk kaydedildi.