Belirsizlik hallerine temas eden filmler: "siste bir şey var!"

03.03.2020 16:55 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:55

Altyazı Sinema Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Siste Bir Şey Var!" başlıklı program, içinde yaşadığımız zamanın ruhunu oluşturan yoğun belirsizlik ve tedirgin bekleyiş hallerinin konu edildiği altı filmden oluşuyor.

Pera Müzesi Film Programları bu kez sinemaseverleri gerilim klasikleriyle buluşturuyor. Sinema tarihinin altı önemli filminden oluşan bu seçkide "belirsizlik içinde bekleyiş" halleri sinema perdesine yansıyor ve düzenlenen sohbetlerde yorumlanıyor. Mart ayından itibaren, her ayın ilk Cuma günü Altyazı Sinema Derneği iş birliğiyle ve Yeşim Tabak küratörlüğünde gerçekleştirilecek gösterim ve konuşma serisi başlığını, John Carpenter'ın gerçeküstü gerilim filmi Sis'te anahtar bir rol oynayan ünlü replikten alıyor: "Siste bir şey var!"

Sinemacıların estetik, anlatımsal ve sembolik amaçlarla sıkça başvurduğu ve sinemada önemli bir görsel unsur olarak karşımıza çıkan 'sis', sinema tarihi klasiklerinin derinlemesine ele alınacağı sohbetler için de sağlam bir zemin oluşturuyor. Konuya farklı açılardan temas eden altı filmden oluşan seriye, gösterimlerin ardından söz konusu filmin sanatsal yaklaşımıyla özel bir bağ kuran sinema yazarı ve sanatçıların sohbeti eşlik edecek.

Programın ilk gösterimi, seriye adını da veren Amerikan klasiği Sis'le başlıyor. 6 Mart Cuma günü saat 19.00'da gösterimi gerçekleştirilecek filmin yönetmeni ise John Carpenter. Bir kasabanın sakinlerinin sisin içinde beliren hayaletlerin saldırısına uğradığı ve nihayetinde yüz yıl önceki bir katliamla yüzleştiği bu gerilimde ünlü yönetmen, sisin sunduğu imkânları estetik ve psikolojik düzlemde zengin bir biçimde işliyor. Gösterim sonrasında gerçekleşecek sohbette, Kutlukhan Kutlu ve Yeşim Tabak sis kavramını hem film özelinde, hem de tarihten bugüne geniş anlam çerçevesiyle ele alacak.

"Siste bir şey var!" gösterim programına ait altı film, her ayın ilk Cuma günü, Pera Müzesi Oditoryumu'nda indirimli müze giriş biletiyle izlenebilir.

Kaynak: Bültenler