Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel son yolculuğuna uğurlandı

AYDIN (AA) - Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel (54) son yolculuğuna uğurlandı.

Zincirlikuyu Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazına, Aydın Birsel'in dost ve arkadaşları katıldı. Birsel'in ablası Gül Esentaş, yeğenleri Deniz Esentaş, Can Esentaş, teyzesinin kızı Müge Algan da cenaze töreninde yer aldı.

Birsel'in çocukluk arkadaşı Ahmet Sarıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayatımız beraber geçti. Çocukluğumuzdan beri can ciğer arkadaştık. Böyle olmaması lazım ama takdiri ilahi, bir şey diyemiyorum." dedi.

Aydın Birsel'in bilinen bir rahatsızlığı bulunmadığını dile getiren Sarıoğlu, "Çok iyi bir insandı, kalbi çok temizdi. Bursa'da yaşıyordu, 40 senedir devamlı görüşüyorduk. Üç gün evvel de telefonda görüşmüştük." şeklinde konuştu.

Arkadaşı Gülcan Şeker de Aydın Birsel'in kısa bir süre önce Bursa'ya yerleştiğini, İstanbul'a gelmek için yola çıkmayı planladığını, feribota yetişmek için taksi çağırdığını ve bu esnada düştüğünü anlattı.

Şeker, "Sabah 9'da İstanbul'a gelecekti. Herhalde ciddiye almadı düşmesini, burun kanaması olarak düşündü. Onun için ambulansı geri yollamış. Tekrar eve girmek için merdiven çıkarken düşmüş." değerlendirmesini yaptı.

Daha sonra Aydın Birsel'in cenazesi, vasiyeti üzerine Zincirlikuyu Mezarlığı'nda, annesi Belgin Doruk'un mezarının bulunduğu yere defnedildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın holünde ölü bulunan Aydın Birsel'in cenazesi, defnedilmek üzere İstanbul'a getirilmişti.