Belenyenice Barajı açılış töreni

MANİSA (AA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in konuşması

Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un konuşması

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Belenyenice Barajı açılış törenine katıldı. Törende, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz konuşma yaptı. (3)