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Belenyenice Barajı açılış töreni

AA / Numan Erölmez - Haberler | Güncel

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in konuşması Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un konuşması Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Belenyenice Barajı açılış törenine katıldı.

MANİSA (AA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in konuşması

Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un konuşması

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Belenyenice Barajı açılış törenine katıldı. Törende, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz konuşma yaptı. (3)

Belenyenice Barajı açılış töreni

Belenyenice Barajı açılış töreni

Belenyenice Barajı açılış töreni

AA / Numan Erölmez - Son Dakika Haberleri

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