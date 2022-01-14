Belenyenice Barajı açılış töreni
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Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in konuşması Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un konuşması Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Belenyenice Barajı açılış törenine katıldı.
MANİSA (AA) - Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in konuşması
Manisa Milletvekili Murat Baybatur'un konuşması
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in konuşması MANİSA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Belenyenice Barajı açılış törenine katıldı. Törende, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Milletvekili Murat Baybatur ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz konuşma yaptı. (3)