Belek ve Kadriye Günübirlik Tesisleri Turizm İl Müdürlüğü devredildi
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Belek ve Kadriye Günübirlik Tesisleri Turizm İl Müdürlüğü devredildi

Serik ilçesinde işletmesi Serik Belediyesine ait olan Belek ve Kadriye Beach Park Günübirlik Tesisleri, tahsis iptali nedeniyle Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne devredildi.

Belek ve Kadriye Günübirlik Tesisleri Turizm İl Müdürlüğü devredildi
30.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:56

Serik ilçesinde işletmesi Serik Belediyesine ait olan Belek ve Kadriye Beach Park Günübirlik Tesisleri, tahsis iptali nedeniyle Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne devredildi.

Yaklaşık 25 yıl önce Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Serik, Belek ve Kadriye belediyelerine günübirlik tesis olarak tahsis edilen Belek ve Kadriye Beac Park Tesislerinin tahsis işlemi, 2013'te Bakanlıkça şartnamelere uyulmadığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Aradan geçen sürede Bakanlık tarafından Serik Belediye Başkanlığına şartnamenin yerine getirilmesi ve Bakanlığa olan kira borcunun ödenmesi için 4 kez süre verildi. Şartların sürede yerine getirilmemesi üzerine her iki tesisin tahliyesine ve Bakanlığa teslimine karar verildi.

Karara istinaden Serik Kaymakamlığınca kurulan komisyon marifetiyle tesislerin Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne devri gerçekleştirildi.

Devir ve teslim sırasında polis ekipleri tesislerde güvenlik tedbirlerini aldı.

Her iki tesiste bulunan Serik Belediyesine ve özel şahıslara ait işletmeciler ise iş yerlerini tahliye etmeye başladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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