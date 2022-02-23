Belediyeye başvurdu, engelleri kaldırıldı

BALIKESİR (DHA) - BALIKESİR'in Balya ilçesinde yaşayan Şennur Uğran, engelli çocuğunun yaşam kalitesinin artması ve daha rahat bir yaşam sürmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesine başvurdu. Banyosu, mutfağı yenilenen eve engelli asansörü montajı da yapıldı.

Balya ilçesine bağlı kırsal Danişment Mahallesinde yaşayan ve engelli bir çocuğu bulunan Şennur Uğran, yaşam kalitesinin artması amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan inceleme sonrasında evdeki ihtiyaçlar belirlenerek tek tek giderildi. Engelli çocuklarının daha rahat yaşaması için engelli aracı ve engelli asansörü yapılırken, evin içi de banyosundan, mutfağına kadar baştan aşağıya yenilendi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının engelli vatandaşların eğitiminden ulaşımına, sosyal hayatındaki sıkıntılarına varıncaya kadar reform niteliğinde birçok projeyi hayata geçirmeye devam ettiğini söyleyen Sağlık Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Koordinatörü Mehmet Kulaksız, 'Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, şehrin dört bir yanında Engelsiz Şehir Balıkesir projesini hayat geçirmek için çalışmalarına devam ediyor. Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Balya Danişmet Mahallesi'nde bir ailenin çağrı merkezi üzerinden talep ettikleri yardımı bir hafta gibi kısa bir sürede tamamladı' dedi.

'GECE GÜNDÜZ VATANDAŞIN YANINDAYIZ'

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne gelen taleplerin önce sosyal yardım değerlendirme kurulundan geçtiğini söyleyen Mehmet Kulaksız, hizmetler yerine getirilirken hem belediyenin imkanlarının hem de hayırsever vatandaşların yardımlarının kullandığını söyledi. Kulaksız, 'Başkanımız Yücel Yılmaz'ın bizlere kimin yardıma ihtiyacı varsa gece gündüz koşun talimatı üzerine bizler de tarafımıza gelen her talebi yerinde inceleyip ihtiyaçları gidermeye çalışıyoruz' dedi.

BÜYÜKŞEHİR YÜZÜMÜZÜ GÜLDÜRDÜ

Belediyeye başvuru yapmalarının ardından 2 gün içinde kendilerine dönüş sağlandığını belirten Şennur Uğran, 'Bir hafta içerisinde evimize kadar ekipler geldi. Evde incelemelerde bulundular. Ne yapılması gerekiyorsa her şeyi yaptılar. Özellikli engelli aracımızı teslim ettiler, aracın eve çıkması için engelli asansörü kurdular. Evimizin banyosundan, kapısından dolaplarına kadar birçok şeyimizi yenilediler. Hepsinden Allah razı olsun' diye konuştu.