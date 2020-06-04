Belediyeye ait işyerlerinde kira ödemeleri ertelendi İnegöl Belediyesi, 3 aylık aranın ardından normalleşme süreciyle birlikte sosyal mesafe kurallarına uyarak ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

15 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı mecliste, İnegöl Belediyesi'ne ait işyeriyle ilgili kira ödemelerinin 3 ay ertelenmesi kararı alındı. 579 kiracı, borçlarını 3 ay sonra 3 taksitle ödeyebilecek.

Covid-19 salgını nedeniyle 3 aydır toplanamayan İnegöl Belediye Meclisi, normalleşme süreciyle birlikte Çarşamba günü ilk toplantısını yaptı. Haziran ayı olağanüstü meclis toplantısı, sosyal mesafe kurallarına uyularak Sani Konukoğlu Konferans Salonunda yapıldı. Meclis üyeleriyle birlikte İnegöl Belediyesi daire müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda, 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

3 aylık faaliyet sunumu ile başlayan meclis toplantısının açılışında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, Mart ayında vefat eden Belediye Meclis Üyesi Ahmet Kara'nın yerine mecliste yerini alan AK Partili üye Yunus Keser'e başarılar diledi. Başkan Taban, yayınlanan genelge ile 3 ay ara verilen meclise bu süreç hakkında bilgilendirme de yaparak pandemi sürecinde destek verenlere ve yoğun mesai harcayan personele teşekkür etti.

130 MİLYONLUK YATIRIM

Gündemin 3. Maddesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yeniyörük mahallesinde bulunan katı atık depolama alınana ilave alan sağlanıp 130 Milyon TL değerinde Katı Atık Entegre tesisi projesinin hayata geçirilmesi amacıyla Yeniyörük mahallesindeki İnegöl Belediyesine ait alanın Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi konusu görüşüldü. Mecliste grubu bulunan partilerin görüşleriyle birlikte bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetim Şube Müdür Vekili Yıldız Cindoruk da meclise bilgilendirme yaptı. Madde MHP, CHP ve İyi Partili üyelerinin ret oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi.

BELEDİYEYE AİT İŞYERLERİNİN KİRALARI ERTELENDİ

Gündemin 8. Maddesinde ise yine koronavirüs salgını nedeniyle işyerlerinin kapatmak zorunda kalan esnafa yönelik bir görüşme yapıldı. İnegöl Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünün teklifi olarak meclise gelen maddede, Belediyeye ait işyerlerinin kiralarının ertelenmesi masaya yatırıldı. Oy birliği ile alınan bu kararla İnegöl Belediyesi, kiracı esnafının kira ödemelerini 3 ay erteledi. 579 kiracı, borçlarını 3 ay sonra 3 taksitle ödeyebilecek.

BAŞKANVEKİLİ VE İHTİSAS KOMİSYONLARIYLA ENCÜMEN ÜYELERİ SEÇİLDİ

Haziran ayı olağanüstü belediye meclis toplantısında, encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlarının üye seçimi yapıldı. Vefat ede Meclis 1. Başkanvekili Ahmet Kara'nın yerine de yeni Meclis 1. Başkanvekili yapılan oylama ile belli oldu. Kapalı oylama ile yapılan oylama sonucunda Meclisin 1. Başkan vekili AK Partili üye Erdal Akkaya oldu.

ENCÜMEN ÜYELERİ

Belediye Encümen üyelerinin seçimi de kapalı oylama usulüyle gerçekleştirildi. Belediye Encümen Üyeliklerine; Abdullah Akşeker, Cemal Aktürk ve Burcu Keskin seçildi.

İHTİSAS KOMİSYONLARI

Encümen üyelerinin de belirlenmesinin ardından ihtisas komisyonlarının üye seçimleri açık oylama ile gerçekleştirildi. Plan bütçe komisyonuna; Abdullah Akşeker, Yunus Keser, Kemal Kaya, Mevlüt Albay, Regaib Korkmaz getirildi. İmar ve bayındırlık komisyonu üyeliklerine; Turgay Yel, Muhammet Ergün, Hüseyin Çiğdem, Dursun Öztürkoğlu, Cavit Dülger getirildi. Çevre Sağlık komisyonu üyeliklerine; Merve Haraslı, Burcu Keskin, Mehmet Aydın, İrfan Çakır, Erkan Dönmez seçildi. Kültür ve Sanat Komisyonu üyeliklerine; Esra Leblebici, Mürsel Avaşar, Selim Emre Aydın, Fahrettin Baykan, Ergün İlçin seçildi. Ulaştırma ve Trafik Komisyonu üyeliklerine; Eyüp Beyhan, Recai Baykan, Mahmut Özkan, Önder Özder Erdoğmuş seçildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyeliklerine ise Selahattin Külcü, İhsan Alper Alaaddinoğlu, Ayhan Güleç, Fahrettin Baykan, Sedat Eceryıldız seçildi.

Kaynak: Bültenler