Belediyenin temizlik işçisi 'Picasso'ları
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Belediyenin temizlik işçisi 'Picasso'ları

Belediyenin temizlik işçisi 'Picasso'ları
Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir - Haberler | Güncel

İZMİT Belediyesi'nde görevli temizlik personeli, merdivenleri rengarenk boyarken, yeteneklerini gösterip, duvarlara ve asfalta da resimler yaptı.

İZMİT Belediyesi'nde görevli temizlik personeli, merdivenleri rengarenk boyarken, yeteneklerini gösterip, duvarlara ve asfalta da resimler yaptı. Temizlik işçisi Mustafa Akar, "Bizi görenler, 'Picasso' diyor" dedi. 

İzmit Belediyesi ekipleri, mahallelerdeki merdivenleri rengarenk boyuyor. Boyaya yeteneği olan temizlik personeli, merdivenleri boyarken, asfalt ve duvarları da resimler yaparak, renklendiriyor. 

Temizlik işçisi Mustafa Akar, "Yeteneğimizi amatör de olsa sergilemeye çalışıyoruz. Biz sadece temizlik işçisiyiz. Ressam kadar olmasa da elimizden geleni yapıyoruz. Olumlu dönüşler alıyoruz. Halkla iç içe bu resimleri yaptık. Başarılı çalışma çıktı. Bizi görenler, 'Picasso' diyor" dedi.  

Resim yeteneği olan personeli tespit ederek, bu işe başladıklarını söyleyen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Bölge Amiri Kerem Kocaderi, "Öncelikle kaldırım boyama çalışmalarına başladık. Temizlik işlerinde çalışan ve yetenekleri yüksek olan personeli tespit ederek bu işi daha da ilerletmek istedik. 'Picasso' diye bahsetmeleri mükemmel bir duygu. Biz de kendimizi ilerletmeye çalışıyoruz. İnternet üzerinden bu işi yapan ressamların çalışmalarına bakarak çıtayı daha da yükseğe çıkarma konusunda çalışmalarımız sürüyor. Arkadaşlarımızın da bu konuda istekleri yüksek. Çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu. 

 


Belediyenin temizlik işçisi 'Picasso'ları
Belediyenin temizlik işçisi 'Picasso'ları
Belediyenin temizlik işçisi 'Picasso'ları
Belediyenin temizlik işçisi 'Picasso'ları
Belediyenin temizlik işçisi 'Picasso'ları
Belediyenin temizlik işçisi 'Picasso'ları
Belediyenin temizlik işçisi 'Picasso'ları
Belediyenin temizlik işçisi 'Picasso'ları
Belediyenin temizlik işçisi 'Picasso'ları
Belediyenin temizlik işçisi 'Picasso'ları
Belediyenin temizlik işçisi 'Picasso'ları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer Akbir

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