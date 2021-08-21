BELEDİYEMİZDEN GENÇLERE GÜREŞ KURSU 21 2021, 14: 04

Yaz dönemi boyunca öğrencilerin kendilerini farklı spor dallarında geliştirebilmeleri için güzel bir fırsat olan Belediyemiz Yaz Spor Okullarında çocuklar aynı zamanda tatillerini de en iyi şekilde değerlendiriyor.

Yaz dönemi boyunca öğrencilerin kendilerini farklı spor dallarında geliştirebilmeleri için güzel bir fırsat olan Belediyemiz Yaz Spor Okullarında çocuklar aynı zamanda tatillerini de en iyi şekilde değerlendiriyor. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okulları kapsamında devam eden güreş kursları da ilgi görüyor. Ata sporuna katkı sağlamak ve geleceğin başpehlivanlarını yetiştirmek amacıyla düzenlenen güreş kurslarında 2008-2011 doğumlu gençler kondisyon, kuvvet, çabukluk ve güreş tekniği eğitimi alıyor. Kendi dalında uzman eğitmenlerden eğitim alan Güreş Kursu sporcularımızdan bu yıl içerisinde Milli Takım seçmelerine katılan U 15 yaş grubunda 63 kg da Ayşe Nazlı Aşut Türkiye 5. 'si olurken 49 kiloda da Başak Duman Türkiye 4. olmuştu.

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Yaz dönemi boyunca öğrencilerin kendilerini farklı spor dallarında geliştirebilmeleri için güzel bir fırsat olan Belediyemiz Yaz Spor Okullarında çocuklar aynı zamanda tatillerini de en iyi şekilde değerlendiriyor. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor okulları kapsamında devam eden güreş kursları da ilgi görüyor. Ata sporuna katkı sağlamak ve geleceğin başpehlivanlarını yetiştirmek amacıyla düzenlenen güreş kurslarında 2008-2011 doğumlu gençler kondisyon, kuvvet, çabukluk ve güreş tekniği eğitimi alıyor. Kendi dalında uzman eğitmenlerden eğitim alan Güreş Kursu sporcularımızdan bu yıl içerisinde Milli Takım seçmelerine katılan U 15 yaş grubunda 63 kg da Ayşe Nazlı Aşut Türkiye 5. 'si olurken 49 kiloda da Başak Duman Türkiye 4. olmuştu.

Kaynak: Habermetre