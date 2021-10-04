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Belediyelerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Çalıştayı online olarak yapıldı

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Belediyelerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Çalıştayı online olarak yapıldı

Marmara Belediyeler Birliği, İtfaiyeciler Haftası Etkinlikleri nedeniyle belediyelerin Afet ve Acil Durum Yönetimindeki görev ve sorumluluklarına yönelik online "Belediyelerde Afet ve Acil Durum Yönetimi" çalıştayı düzenledi.

Marmara Belediyeler Birliği, İtfaiyeciler Haftası Etkinlikleri nedeniyle belediyelerin Afet ve Acil Durum Yönetimindeki görev ve sorumluluklarına yönelik online "Belediyelerde Afet ve Acil Durum Yönetimi" çalıştayı düzenledi. Çalıştayda bu gibi durumlarda müdahale, eğitim ve denetimlerdeki imkanlar ile mevcut sorunlar ve çözüm önerilerine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

11 İLDEN KATILIM SAĞLANDI

Online olarak yapılan ve Marmara Belediyeler Birliği üyesi 11 ilden ilgili sorumluların katıldığı çalıştayın, moderatörlüğünü Öğretim Görevlisi Dr. Necmi Özdemir üstlendi. Açılış konuşması Çalıştay Genel Sekreteri ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Doğan Kara tarafından yapıldı.

SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Çalıştay kapsamında AKUT Arama Kurtarma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı tarafından Afet ve Acil Durumlarda STK'lar ile İtfaiye Teşkilatlarının Birlikte Çalışması, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sivil Savunma Uzmanı Mevlüt Şen tarafından Belediyelerde Afet ve Acil Durumlara Hazırlık Planlaması, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Denetim Birim Şefi Muhammet Yılmaz tarafından İtfaiye Proje Onayının Kaldırılması Sonucu Yaşanan Sıkıntılar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Merkezi (KOBİTEM) Eğitmeni İlknur Erdoğan tarafından Belediyelerin Topluma Yönelik Yapmış Oldukları Eğitim ve Farkındalık Çalışmaları ve Orman Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Şube Müdürü İkram Çelik tarafından İklim Değişikliği Temelli Afetleri Önleme ve Tedbirlerinin Analizi konularında sunumlar yapıldı. Programa aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Remzi Albayrak, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürü Olcay Runa, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel ve diğer illerden itfaiye çalışanları da iştirak etti.

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