Belediyeden vatandaşlara maske, sabun ve dezenfektan desteği
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Belediyeden vatandaşlara maske, sabun ve dezenfektan desteği - Haber
nilüfer belediyesi, Bursa, Yerel

Belediyeden vatandaşlara maske, sabun ve dezenfektan desteği

Belediyeden vatandaşlara maske, sabun ve dezenfektan desteği Nilüfer Belediyesi koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara hijyenik el sıvısı, maske, sabun ve eldivenden oluşan paketleri dağıttı.

25.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 25.03.2020 16:14
Belediyeden vatandaşlara maske, sabun ve dezenfektan desteği

Belediyeden vatandaşlara maske, sabun ve dezenfektan desteği

BURSA - Nilüfer Belediyesi koronavirüs salgınına karşı vatandaşlara hijyenik el sıvısı, maske, sabun ve eldivenden oluşan paketleri dağıttı.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların koronavirüs salgınına karşı tedbirli olmaları için her türlü desteği sürdürüyor. Belediye, vatandaşların sağlıklarını korumak için kullanacağı malzemelerden oluşan paketleri yoğun noktalarda dağıttı. İçinde cerrahi maske, eldiven, alkol bazlı hijyenik el sıvısı ve sabun bulunan paketler vatandaşlara verildi. Paketleri Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları Sibel Özer ile Adem Vural, zabıta ekipleri ile birlikte Bursaray istasyonları, market önleri ve pazarlarda dağıttı. Vatandaşlara ayrıca koronavirüs salgını ile ilgili bilgilendirici broşürler de verilerek, uymaları gereken kurallara dikkat çekildi.

Vatandaşlar belediyenin yaptığı bu hizmetten memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer de Nilüfer'de halkın salgından korunması için her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, "Dağıttığımız bu paketlerde yer alan malzemeler kalabalık ortamlara girmek zorunda kalan vatandaşlarımızın bir süre de olsa ihtiyacını karşılayacak. Herkesin salgınla mücadele konusunda hassasiyetini bekliyoruz. Ama öncelikle herkese evlerinde kalmaları çağrısında bulunuyoruz. Vatandaşlarımızdan mecburi olmadıkça evlerinden çıkmamalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

Belediyeden vatandaşlara maske, sabun ve dezenfektan desteği

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Belediyeden vatandaşlara maske, sabun ve dezenfektan desteği

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata Haber
İşte İtalya'da koronavirüs salgınını başlatan iki ölümcül hata
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haber
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti Haber
Koronavirüste ilk kez uzman açıklamalarının dışında ölüm gerçekleşti
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması Haber
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi Haber
Volkswagen'den dikkat çeken koronavirüs hamlesi! Logusunu değiştirdi
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
İki farklı Kovid-19 araştırmasına göre, hastaların yüzde 40'ı hiç belirti göstermiyor
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
Instagram'dan konser veren Sıla, canlı yayını kapatamayınca panikledi
TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı
TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Mustafa Cengiz: Abdurrahim Albayrak'ın oğlu Hikmet Albayrak'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
7 milyon TL'lik malikanesini satan Güzide Mertcan, yeni evini ilk kez gösterdi
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Ece Üner'den TFF'ye Fatih Terim tepkisi: Bu ayıp da bize yeter
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Son Dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışında yaşayan 32 Türk hayatını kaybetti
Altın bir inip bir çıkıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altın bir inip bir çıkıyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı
Buse Terim, Fatih Terim'in son durumu hakkında bilgi verdi: Yeni bir haber yok, dün ile aynı
Bakan Koca, gündeme oturan 'kit ihracatı' tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler değil
Bakan Koca, gündeme oturan "kit ihracatı" tartışmalarına son noktayı koydu: Çin'den getirilenlerle aynı kitler...
'Yoğun bakım sürecine giriyoruz' diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
"Yoğun bakım sürecine giriyoruz" diyen Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yapılmazsa önünü kimse alamaz
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Koronavirüsün Avrupa'da yayılmasına, Atalanta-Valencia maçı neden oldu
Oyuncu Ozan Güven, esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı
Oyuncu Ozan Güven, esmer kız arkadaşıyla gecelerde yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Abdulhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Basketbolcu Muhterem Nur Müslüm Gürses Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Ersun Yanal Bülent Uygun Hikmet Karaman Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Açıklama Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: Belediyeden vatandaşlara maske, sabun ve dezenfektan desteği - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 18:26:20. #1.15#
title