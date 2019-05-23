Belediyeden Mezarlıklarda Bayram Hazırlığı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince mezarlıklarda temizlik çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye ekipleri, mezarlıklarda kötü görüntüye neden olan otları temizledi, bozulan yollara mıcır serdi, yollara kilit taşı döşedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla mezarlık temizliği yapan Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi ekipleri, mezarlıkların daha güzel bir görüntüye kavuşması için başlattıkları çalışmaları, Ramazan Bayramı öncesinde tamamlayacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Daire Başkanı Dr. Abdullah Aksoy, merkezde Asri Mezarlık ve Yeşilkent Mezarlığı olmak üzere iki kabristan bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bunların dışında ilçelerimizde ve mahallelerde mezarlıklar var. Düzenli olarak budama zamanı geldiğinde hem ot biçme, hem de budama işlemlerini yapıyoruz. Bu işlem merkezden taşraya doğru yayılarak devam ediyor. Asri Mezarlık bin 740 dönümlük bir alanı kaplıyor. Öncelikle otların kuruması için ilaçlıyoruz. Aynı zamanda belediyenin diğer birimlerinden çıkan kilit taşlarını toplayıp ikinci defa buralarda kullanıyoruz. Böylece bunları da yeniden değerlendirmiş oluyoruz ve mezarlar arası geçişler çamurdan korunmuş oluyor."

Aksoy, vatandaşların vefat eden yakınlarını güvenli bir şekilde ziyaret edebilmeleri için gereken önlemin alındığını ifade ederek, "Mezarlıkta bulunan 500'e yakın hayratı Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi ile ortak çalışmalar sonucunda onardık, bu çeşmeleri hizmet verecek duruma getirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA