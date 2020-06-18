Belediyeden çözüm odaklı çalışmalar
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Belediyeden çözüm odaklı çalışmalar

Karaman Belediyesi vatandaşların sorunlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Aktekke Meydan Projesi kapsamında şehir merkezinde bulunan iki adet WC baştan sona yenilendi.

Belediyeden çözüm odaklı çalışmalar
18.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 12:00

Karaman Belediyesi Aktekke Meydan Projesi dahilinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Proje kapsamında, Aktekke Camisi yanındaki ve Cambaz Kadı (Kütüklü Park) Parkındaki WC'ler baştan sona yeniledi. Bununla birlikte, meydandaki andezit taşları ve saat kulesi çevresinde yenileme ile Süleyman Bey Hamamı arkasındaki bölümde yeşil alan çalışmaları devam ediyor.

Projenin bitmesiyle birlikte meydan daha kullanışlı ve modern hale getirilecek.

Kaynak: Bültenler

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