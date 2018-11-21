Belediye Tesislerine Vatandaşların Ziyareti Devam Ediyor

Kilis Belediyesi tarafından vatandaşların belediye tesislerini gezdirmeye devam ediliyor.

Belediye başlatmış olduğu "Belediye Tesislerimizi Tanıyoruz" projesi kapsamında İslam Bey, Hacı İlyas, Karaali, Mücahitler ve Okçular mahallelerinden vatandaşlar, İtfaiye, belediye serası, kent ormanı, yeni belediye hizmet binası, atık su ve su arıtma tesislerinin ziyaretinden sonra Resul Osman Mesire alanındaki çalışmaları yerinde incelediler. - KİLİS