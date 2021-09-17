Belediye personelinin sokak köpeklerine eziyeti kamerada

Arhavi Hayvanları Koruma Derneği Üyesi Fatma Güzel, beslediği sokak köpeklerinin ortadan kaybolduğunu fark edince araştırma yapıp güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, belediye görevlilerinin boyunlarına ip bağladıkları sokak köpeklerini sürükleyip kamyonet kasasına fırlatarak topladığı görülüyor. Görüntüler büyük tepki topladı.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu da hayvanlara eziyet eden görevlilerin cezalandırılacağını belirterek "Görüntülerde yanlış olan belediye personelinin tutumu, onlarla ilgili olarak da gerekli cezai işlem yapılacaktır. Hayvanseverlikse benden daha fazla kimse hayvansever olamaz. Evimde iki köpek besliyorum. Hayvanlarla ilgili olarak hassasiyetim ortadadır. 2 personelin sorumsuzluğu Arhavi'ye mal edilemez. Dışarıdan, komşu ilçelerden getirilen ve ilçemize bırakılan küpesiz hayvanların selde zarar gören barınakta tamir edilen bölmelere konması doğrultusunda talimat verdim. Ekiplerin muamelesi yanlış asla tasvip etmiyorum" diye konuştu.