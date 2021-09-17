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Belediye personelinin sokak köpeklerine eziyeti kamerada

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel
Belediye personelinin sokak köpeklerine eziyeti kamerada

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde belediye görevlileri, boyunlarına ip bağladıkları sokak köpeklerini sürükleyip kamyonet kasasına fırlatarak topladı.

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde belediye görevlileri, boyunlarına ip bağladıkları sokak köpeklerini sürükleyip kamyonet kasasına fırlatarak topladı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurtoğlu "Belediye personelinin tutumu yanlış, gerekli cezai işlem yapılacak" dedi.

Arhavi Hayvanları Koruma Derneği Üyesi Fatma Güzel, beslediği sokak köpeklerinin ortadan kaybolduğunu fark edince araştırma yapıp güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntülerde, belediye görevlilerinin boyunlarına ip bağladıkları sokak köpeklerini sürükleyip kamyonet kasasına fırlatarak topladığı görülüyor. Görüntüler büyük tepki topladı.

'YASAYA AYKIRI BİR İŞ YAPIYORLAR'

Köpekleri göremeyince araştırmaya başlayan Fatma Güzel, "Her gün sokağa beslemeye çıkıyoruz, köpeklerimizi bulamadık. Civardaki kamera kayıtlarına ulaştık. Kayıtta belediye personelinin, belediye arabasıyla usulsüz bir şekilde veteriner olmadan toplama yapıyor. Herhalde ıssız bir yere bırakıyorlar. Olayın takipçisi olacağız. Canlarımız geri gelmedi, nereye atıldıklarını bilmiyoruz. Köpekleri alan ekipler, önce köpeğin boğazına ip bağlıyor sonra çuval atar gibi arabaya atıyorlar. O sırada zarar görebilir, boynu kırılabilir. Şu an yaptıkları usulsüz bir toplama. Yasaya aykırı bir iş yapıyorlar" dedi.

'GEREKLİ CEZAİ İŞLEM UYGULANACAK'

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu da hayvanlara eziyet eden görevlilerin cezalandırılacağını belirterek "Görüntülerde yanlış olan belediye personelinin tutumu, onlarla ilgili olarak da gerekli cezai işlem yapılacaktır. Hayvanseverlikse benden daha fazla kimse hayvansever olamaz. Evimde iki köpek besliyorum. Hayvanlarla ilgili olarak hassasiyetim ortadadır. 2 personelin sorumsuzluğu Arhavi'ye mal edilemez. Dışarıdan, komşu ilçelerden getirilen ve ilçemize bırakılan küpesiz hayvanların selde zarar gören barınakta tamir edilen bölmelere konması doğrultusunda talimat verdim. Ekiplerin muamelesi yanlış asla tasvip etmiyorum" diye konuştu.


- Artvin
Belediye personelinin sokak köpeklerine eziyeti kamerada

Belediye personelinin sokak köpeklerine eziyeti kamerada

Belediye personelinin sokak köpeklerine eziyeti kamerada

Belediye personelinin sokak köpeklerine eziyeti kamerada

Belediye personelinin sokak köpeklerine eziyeti kamerada

Belediye personelinin sokak köpeklerine eziyeti kamerada

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Son Dakika Haberleri
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