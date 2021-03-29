Belediye personeline iş güvenliği eğitimi
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Belediye personeline iş güvenliği eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Belediye personeline iş güvenliği eğitimi

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, personele yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, personele yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi düzenledi. Pandemi tedbirleri altında gerçekleşen eğitimde Küçükçekmece Belediyesi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yakup Yıldız ve İşyeri Hekimi Muzaffer Varol çalışanlara önemli uyarılarda bulundu.

"Ülkemizde her yıl binden fazla çalışan, iş kazalarında hayatını kaybediyor"

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Belediye Çok Amaçlı Salon'da iki gün boyunca gerçekleştirilen eğitimlerde, iş güvenliği ve iş sağlığı hakkında geniş kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi. Planlanmamış ve beklenmeyen bir olay sonucunda yaralanmaya ve zarara neden olan durumun iş kazası olduğunu belirten İş Güvenliği Uzmanı Yıldız, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) verilerine göre, ülkemizde, her yıl 1000'den fazla çalışanın iş kazası sonucunda, hayatını kaybettiğini söyledi.

"Amacımız iş kazalarını azaltmak ve ortadan kaldırmak"

İş güvenliği eğitimini temel amacı 'İş kazalarının azaltılması ve ortadan kaldırılması, çalışanların bilgilendirilmesi, işyerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamın temin edilmesi' olduğunu ifade eden İş Güvenliği Uzmanı, iş kazalarının yüzde 88'inin güvensiz davranışlar, yüzde 10'unun güvensiz koşullar, yüzde 2'sinin ise nedeni bilinmeyen sebepler dolayısıyla meydana geldiğini kaydetti.

Yıldız, "İş güvenliği ile kaza olduktan sonra değil, kaza ihtimallerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmanın amaçlandığını" belirtti. Uzman ayrıca, "Bir anlık dalgınlık ömür boyu izlerini taşıyacağınız kazalara sebep olabilir. Çalışma esnasında yapılacak en küçük bir dikkatsizlik belki ciddi bir yaralanmaya yada hayatınıza mal olacaktır. 20 yılda görülmeyen 20 saniyede başa gelebilir" diyerek çalışanları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yakup Yıldız sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'nin en büyük ilçe belediyelerinden 36.5 km2 yüzölçümlü ve 792 bin 821 nüfuslu Küçükçekmece Belediyesi' nin "Geleceğe güvenle bakabilen, mutlu insanların, insanların mutlu yaşadığı bir ilçe olma' vizyonu doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği politikasını şekillendirmiştir. Çünkü her iş sağlığı ve güvenliği politikası bir vizyonun ürünüdür. Bu politika, iş sağlığı ve güvenliği meselesini uyulması gereken bir mecburiyetten ziyade, çalışanların sağlığını ve güvenliğini destekleyen bir anlayışın ürünü olarak ele almaktadır. Küçükçekmece Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, çalışanların bilinç düzeylerini yükseltmeyi, bütün çalışanların dahil olacağı iş sağlığı ve güvenliği kültürünün gelişimini sağlamayı, bilgiye dayalı, teknik gelişime açık ve yenilenebilir bir sistemi oluşturmayı amaçlar." - İSTANBUL

Belediye personeline iş güvenliği eğitimi
Belediye personeline iş güvenliği eğitimi
Belediye personeline iş güvenliği eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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