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Belediye otobüsü köprü korkuluklarına çarptı

AA / İbrahim Saykılı - Haberler | Güncel

Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün köprü korkuluklarına çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

SİNCAN, ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde belediye otobüsünün köprü korkuluklarına çarptığı kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent'te Şahan Kışlası yakınlarında kontrolden çıkan 06 BU 2075 plakalı "503" hat numaralı EGO otobüsü köprü korkuluklarına çarptı.

İlk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı kaza yerine, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatıldı.

Belediye otobüsü köprü korkuluklarına çarptı

Belediye otobüsü köprü korkuluklarına çarptı

Belediye otobüsü köprü korkuluklarına çarptı

AA / İbrahim Saykılı - Son Dakika Haberleri

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