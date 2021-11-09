İçi yolcu dolu otobüs, başka araca çarpmamak için manevra yaptı: 17 yaralı
Konya'da içerisinde çok sayıda yolcunun olduğu otobüs, başka bir araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan 17 yolcu hastaneye kaldırıldı.
Konya'da içerisindeki yolcularla birlikte seyir halinde olan yolcu otobüsü, karşı yöndengelen bir araca çarpmamak için direksiyonu kırdı. Bu sırada tekrar aracı toplamayan sürücü, elektrik direğine çarptı.
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE OTOBÜSÜ
Saat 13.30 sıralarında Meram ilçesi Hatıp Caddesi'nde Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün sürücüsü Emrah Eksik, karşı yönden gelen araca çarpmamak için yönetimindeki otobüsün direksiyonunu kırdı. Kontrolden çıkan otobüs, elektrik direğine çarptı.
17 YOLCU YARALANDI
Kazada 17 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 1'nin ayağında kırıklar oluştuğu, diğerlerinin ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirtildi.