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Belediye o yolu kapattı

Belediye o yolu kapattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesinde bulunan Deliçay nehrinden geçen yol, su debisinin yükselmesinden dolayı kapatıldı.

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Karacailyas Mahallesinde bulunan Deliçay nehrinden geçen yol, su debisinin yükselmesinden dolayı kapatıldı. 2 gün öncede bir otomobil dere yatağına saplanırken, akıntıya kapılan sürücü ölümden dönmüştü. Öte yandan halen bölgeden geçmek isteyen araç sürücüleri, yolu kapalı görünce geri dönmek zorunda kalıyor.

Edinilen bilgiye göre, Karacailyas Mahallesinde bulunan ve uzun yıllardır vatandaşlar tarafından kullanılan yol, kışın su debisinin yükselmesinden dolayı tehlikeli duruma geliyor. Ancak bütün tehlikelere rağmen vatandaşlar, bu yoldan geçmeye çalışırken, bazı olumsuzluklar yaşanıyor. 2 gün öncede kiralık araçla debisi yükselen suyun içinden karşıya geçmeye çalışan G.B. isimli vatandaş derenin ortasında mahsur kalmış, itfaiye ekiplerinin yardımıyla ölümden dönmüştü. Akıntıya kapılarak suda sürüklenen sürücü yürekleri ağza getirirken, şans eseri olayı ufak yaralanmalarla atlatmıştı.

Bunun üzerine vatandaşların bölgeden geçişini engellemek isteyen belediye ekipleri, yolun çift tarafına barikatlar kurarak kapattı.

Öte yandan halen bölgeden geçmek isteyen araç sürücüleri, yolu kapalı görünce geri dönmek zorunda kalıyor. - MERSİN

Belediye o yolu kapattı

Belediye o yolu kapattı

Belediye o yolu kapattı

Belediye o yolu kapattı

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