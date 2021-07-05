Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

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Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kilis Belediye Meclisi, Başkan Servet Ramazan başkanlığında toplantı.

Kilis Belediye Meclisi, Başkan Servet Ramazan başkanlığında toplantı.

Mehmet Abdi Bulut Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Belediye Meclisi toplantısına Belediye Başkanı Servet Ramazan başkanlık etti.

Belediye Meclis gündeminde bulunan Haziran ayı Plan ve Bütçe komisyonu kararları, İmar ve Diğer İşler komisyonu kararları, Mezar yeri ücreti, Akıllı Bisiklet fiyat tarifesi, Motosiklet Alımı, Kenti İçi Temizlik, çöp toplama ve çöp nakli araç kiralama ihalesi, kamulaştırma ile iman plan değişiklikleri ele alındı. - KİLİS

Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı
Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı
Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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