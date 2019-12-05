Belediye meclisi canlı yayınlandı

05.12.2019 17:18 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:23

Gemlik Belediye Meclisinin aralık ayı olağan oturumu Ömer Kahraman ek hizmet binasında yapıldı. İYİ Parti'li Sedat Akkuş'un parti çalışmalarına ağırlık vereceği gerekçesiyle katip üyelikten ayrıldığı mecliste Mahir Dağ, tek aday olarak girdiği seçimde oy çokluğu ile yeni katip üye seçildi.



Belediye meclisi bu ay ilk kez belediye kaynaklarından canlı yayınlandı. Gemlik Belediyesi Facebook hesabından yapılan canlı yayın, mecliste yoklama alınmasıyla başladı. Yaklaşık üç saat süren meclis kesintisiz olarak yayınlandı. Sosyal medya istatistiklerine göre yayın yaklaşık 20 bin kişiye erişti. Belediye meclislerinin bundan sonra da canlı yayınlanmaya devam edeceği belirtildi.



Gündem dışı konuşmalara cevap veren Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, öncelikle geçtiğimiz 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Sosyal konutlarda dördüncü etabın bitmek üzere olduğunu belirten Başkan Sertaslan konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Gemlik'te sekiz yıldır önceki belediye yönetiminin yapamadıklarını sekiz aylık sürede bizden bekliyorlar. Neden bu süreçte öğrenci yurdu yapılmadı? Sosyal konutlarda da önemli aşama kaydettik. Doğu Planları konusunda mahkemeye konu olan yurttaşımız ile uzlaşmaya yakınız. Yapımı devam eden camilere bakarsanız, bunlar geçmiş dönemde giderayak yapılan, yeni gelecek yönetimi zor durumda bırakacak işlerdir. Bunları tamamlama konusunda Milli Eğitim Bakanlığı kadar bütçesi olan Diyanet İşleri'nin destek olmasını diliyoruz. RODA İmam Hatip ve Çınar İlkokuluna giden öğrenciler hastane yolundan okullarına ulaşıyor, Lale Kemal Kılıç Okuluna gidenler ise daha tehlikeli bir yoldan karşıya geçmek zorunda. Odun depoları mevkiine bir okul yapılmalı."



Belediye AVM'ye geçiyor



Başkan Sertaslan, çarşı meydanındaki alışveriş merkezinin ve belediyenin buraya taşınması sorusuna üzerine ise belediyenin AVM'ye güvenlik ve diğer giderler için aylık 25 bin lira ödeme yaptığını, projelerin hazırlandığını, önümüzdeki aylarda taşınma işlemine başlanacağını söyledi.



Gündem maddelerinde ise Gemlik'in sosyal ve kültürel katkısı olacak maddeler oylandı. Gemlik'in tarihi Kentler Birliği'ne üyeliği için ilk adım mecliste atılırken, Artvin Borçka Belediyesi ile kardeş şehir olunması oy birliği ile mecliste kabul edildi. - BURSA

Kaynak: İHA