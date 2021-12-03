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Belediye meclis üyesine silahlı saldırıda 4 kişi tutuklandı

Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Haberler | Güncel
Belediye meclis üyesine silahlı saldırıda 4 kişi tutuklandı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, belediye meclis üyesi Murat Birinci'ye iş yerinin önünde silahlı saldırı olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

KOZLU, ZONGULDAK (DHA) - ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde, belediye meclis üyesi Murat Birinci'ye iş yerinin önünde silahlı saldırı olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

Olay, geçen 26 Eylül'de ilçe merkezinde Murat Birinci'ye ait iş yerinde meydana geldi. İş yerinin önünde oturan Kozlu Belediyesi Meclis Üyesi Murat Birinci, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Saldırgan kaçarken, Birinci, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu. Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında akraba olan Emircan İ., Ercan İ., Demircan İ. ve Mertcan İ.'yi önceki gün gözaltına aldı. Olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan 4 şüpheli tutuklandı.


Belediye meclis üyesine silahlı saldırıda 4 kişi tutuklandı

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