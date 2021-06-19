Belediye meclis üyesi, eski eşini boşandıkları gün bıçakladı

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ADANA'nın Sarıçam Belediyesi İYİ Parti Meclis üyesi Ali Aksoy, boşandığı Zeynep Aksoy'a, aynı gün otomobille eve bıraktığı sırada "Neden boşandık, devam edelim" dedi.

ADANA'nın Sarıçam Belediyesi İYİ Parti Meclis üyesi Ali Aksoy, boşandığı Zeynep Aksoy'a, aynı gün otomobille eve bıraktığı sırada "Neden boşandık, devam edelim" dedi. Ali Aksoy, bu teklife olumsuz yanıt veren eski eşini bacağından bıçakladı. Yaralı kadını evine bıraktıktan sonra kaçan Aksoy, polis ekiplerince yakalandı.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yaşayan, Sarıçam Belediyesi İYİ Parti Meclis üyesi Ali Aksoy ile eşi Zeynep Aksoy, bir süre önce boşanmaya karar verdi. Aksoy çiftinin davası, dün sonuçlandı. Ali Aksoy, duruşması sonrası Zeynep Aksoy'u evine bırakmayı teklif etti. Otomobille adliyeden çıkan Ali Aksoy, "Neden boşandık, devam edelim" dediği eski eşinden olumsuz yanıt alınca darbedip, bacağından bıçakladı. Kadını yaralı halde eve bırakan Aksoy, kaçtı.

Bacağından ve elinden yaralanan Zeynep Aksoy'un durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Aksoy, ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Aksoy'un, bacağında yaklaşık 5 santimetre derinliğinde kesik olduğu belirlendi. Aksoy, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Zeynep Aksoy'un şikayeti üzerine Ali Aksoy, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Aksoy, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar