Belediye kursunda kadına şiddete dikkat çekildi

18.12.2019 11:48 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:53

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin gençleri ücretsiz olarak üniversiteye hazırladığı Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'ndeki öğretmenler, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 'Kadına şiddet, insanlığa ihanet' bildirisi okudu.



Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer'in öncülüğünde kadına şiddete karşı adımlar atmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi'nin gençleri ücretsiz olarak üniversiteye hazırladığı Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri'ndeki öğretmenler, bu doğrultuda örnek bir derse imza attı. 8 ilçedeki 217 derslikte eğitim alan toplam 4 bin 200 öğrenciye öğretmenleri tarafından eş zamanlı olarak "Kadına şiddet, insanlığa ihanet' bildirisi okundu.



Şiddet mağdurlarının nerelere başvuracağı anlatıldı



Bildiride, "Dünya çapında yaygınlaşan ve tüm toplumları derinden etkileyen bir konu haline gelen kadına şiddet, özellikle son yıllarda ülkemizde de sıklıkla gündem olmaktadır. Aslında kadına yönelik şiddet meselesi, toplumun sadece bir kesimini ilgilendiriyor gibi görünse de bireylerin şiddet eğilimleri genel olarak bütün toplumla ilgili bir meseledir" denildi.



Şiddetin fiziksel olabileceği gibi psikolojik, cinsel, ekonomik, sözel, sosyal şiddet şeklinde de görülebileceğinin belirtildiği bildiride, şiddet türlerinin tanımlarına yer verildi. Bildiride, ayrıca toplumda şiddet hakkında yanlış bilinenlerle ilgili bilgi verilirken, şiddet mağdurlarının hangi kurumlara, nasıl başvurabilecekleri anlatıldı.



"Amacımız farkındalık oluşturmak"



Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri Koordinatörü Okan Aslan, 8 ilçede aynı anda kadına şiddet konusunda farkındalık oluşturmak adına bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Buradaki amacımız özellikle ülkemizde son dönemlerde artan kadına yönelik şiddete dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak, bu konuda öğrencilerimizi bilgilendirmek" dedi.



"Toplumun sorunlarına değinen gençler görmek isteriz"



Rehber Öğretmen Özlem Özkan da konunun uzun uzadıya konuşulacak bir sorun olduğunu, bildiriyle genel bir çerçeve çizerek öğrencilerin dikkatini çekmeyi amaçladıklarını söyledi. Özkan, "Öncelikle Türkiye'de şiddetin sebepleri, sonuçları, hangi noktalarda ortaya çıkıyor, bunlara dikkat etmeye çalıştık. Sonrasındaysa hangi kurumlardan destek alınabilir, nasıl önlenebilir şeklinde noktaları belirttik. İleride ayakları üzerinde sağlam durabilen, çevresini, dünyasını tanıyan, ne olup bittiğinden haberdar olan, toplumun sorunlarına değinebilen gençler görmek istiyoruz karşımızda. O noktada da bu tür çalışmaların içinde biz her zaman yer almak isteriz" diye konuştu. - MERSİN

Kaynak: İHA