Belediye işçilerinin kanun eşliğindeki mesaisi kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Belediye işçilerinin kanun eşliğindeki mesaisi kamerada

08.12.2020 09:00 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:34

Belediye işçilerinin kanun eşliğindeki mesaisi kamerada Belediye işçisinden yol yapımında kanun resitali Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol yapım çalışmalarının yapıldığı esnada bir belediye işçisinin de yanında getirdiği kanun ile diğer mesai arkadaşlarına resital sunması...

Belediye işçilerinin kanun eşliğindeki mesaisi kamerada

Belediye işçisinden yol yapımında kanun resitali

NEVŞEHİR - Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından yol yapım çalışmalarının yapıldığı esnada bir belediye işçisinin de yanında getirdiği kanun ile diğer mesai arkadaşlarına resital sunması mahalle sakinleri tarafından görüntülendi.

Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından 2000 Evler Mahallesi 10.sokakta bozuk olan yolda çalışma yapıldı. Belediye çalışanları tarafından yapılan çalışmalar sırasında ise isminin Abdullah Çelikel olduğu öğrenilen belediye çalışanının ise mesai arkadaşlarına kanun resitali yapılması sosyal medyada büyük beğeni kazandı. Yol yapım çalışmaları tamamlanana kadar mesai arkadaşlarına adeta bir müzik resitali sunan Abdullah Çelikel'in bu davranışı mahalle sakinleri tarafından da saniye saniye görüntülendi.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakınız, işini ve şehrini severek çalışan bir belediye ve personelleri sözleri ve alkış emojisi ile paylaştı.

Belediye işçilerinin kanun eşliğindeki mesaisi kamerada
Belediye işçilerinin kanun eşliğindeki mesaisi kamerada
Belediye işçilerinin kanun eşliğindeki mesaisi kamerada
Belediye işçilerinin kanun eşliğindeki mesaisi kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / COŞKUN SAĞLAMDİN

İlgili Haberler

İşçileri taşıyan kafes arıza yaptı: 35 işçi kurtarıldı
İşçileri taşıyan kafes arıza yaptı: 35 işçi kurtarıldı
Bursa'da yoğun korona virüs mesai...En zor görev onların
Bursa'da yoğun korona virüs mesai...En zor görev onların
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Başak Dizer Acun Ilıcalı Pelin Karahan Demet Özdemir
Spor Samatta Ozan Tufan Serdar Aziz Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Belediye işçilerinin kanun eşliğindeki mesaisi kamerada - Nevşehir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 09:33:55. #1.14#
title