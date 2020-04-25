Belediye işçilerinden unutulmaz tabut şakası
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İncirliova, Aydın, Haber

Belediye işçilerinden unutulmaz tabut şakası

Belediye işçilerinden unutulmaz tabut şakası Aydın'ın İncirliova ilçesinde Belediye personelleri arkadaşlarına tabut şakası yaptı.

25.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:38
Belediye işçilerinden unutulmaz tabut şakası

Belediye işçilerinden unutulmaz tabut şakası

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde Belediye personelleri arkadaşlarına tabut şakası yaptı. Komik görüntülerin oluştuğu görüntüleri başka bir vatandaş saniye saniye kaydetti.

Aydın'ın İnvirliova ilçesine bağlı Acarlar Mahallesi'nde yoğun tempoda çalışan Belediye personelleri, mesai arkadaşlarına tabut şakası yaptı. Görüntülerde, Belediye personeli içinde canlı bir kişinin olduğu kamyonetin arkasında bulunan tabutu indirmesini istiyor. İçinde canlı bir kişinin olduğunu düşünmeyen mesai arkadaşlarının tabutu açmasını isteyen şakacı personeller, tabutun kapağının açılmasıyla sağa sola kaçışmaya başlıyor. Daha sonra şaka olduğunu anlayan şakazedeler mesai arkadaşlarıyla beraber gülerek güzel bir anıya imza atıyorlar. Sosyal medyada gündeme oturan video paylaşım rekorları kırıyor.

Belediye işçilerinden unutulmaz tabut şakası

Kaynak: İHA

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