Belediye İftar Çadırı Kurmayınca Vatandaşlar Tepki Gösterdi

Mardin'de vatandaşlar, belediye tarafından kent geneli iftar çadırlarının kurulmamasına tepki gösterdi. Mardin'de geçtiğimiz yıllarda Ramazan aylarında kurulan iftar çadırları, bu Ramazan ayında kurulmadı. Kayyum döneminde Ramazan aylarında iftar çadırları kurulduğunu ve 6 bin 500 kişiye yemek verildiğini belirten vatandaşlar, aynı özverinin HDP'li belediye tarafından da gösterilmesi gerektiğini kaydetti. Vatandaşlardan Fehim Yardımcı, Ramazan ayının aynı sofralarda kardeşlik ve paylaşımlara örnek olduğunu söyledi. Yardımcı, "Mardin'de her Ramazan huzurlu geçer ama bu dönemde biraz sorun var gibi. İftar çadırlarının birlikte yemek yemek açısından önemliydi. Keşke uygulama devam etseydi" dedi. Vatandaşlardan Enver Tatlıdede ise bu yıl iftar çadırlarının olmadığını belirterek, yetkililerin bu duruma el atmasını istedi. Metin Keskin isimli vatandaş da çadırların her sene kurulduğunu, bu yıl kurulmamasının şaşırtıcı olduğunu söyledi. İhtiyaç sahibi ailelere gıda ve erzak yardımlarının vakıf üzerinden yapıldığı belirtildi.

(Beril Solmuşgül - Bilal Bedir/İHA)

Kaynak: İHA