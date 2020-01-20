Belediye güreş takımından Başkan Acar'a ziyaret
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Belediye güreş takımından Başkan Acar'a ziyaret

Kızılcahamam Belediyesi güreş takımı ve antrenörleri, Belediye Başkanı Süleyman Acar'ı ziyaret etti.

20.01.2020 16:38 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:38
Belediye güreş takımından Başkan Acar'a ziyaret

Belediyesi güreş takımı ve antrenörleri, Belediye Başkanı 'ı ziyaret etti.

Çeşitli müsabakalarda madalya kazanan sporcular , Mahir , Memiş Karabakal, Furkan Bal, Durmuş Bölük ve güreş takımı antrenörleri, Acar'ı makamında ziyaret etti.

Amasya'da yapılan Büyükler Gençler ve Yıldızlar Serbest İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonasında 2 altın, 4 gümüş madalya kazanan sporcular ve antrenörler, desteklerinden dolayı Acar'a teşekkür etti.

Acar, başarı gösteren sporcular ve antrenörleri tebrik ederek, bundan sonraki müsabakalar için başarılar diledi.

Kaynak: AA
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