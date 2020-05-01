Belediye görevlisi Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri unutmadı

Belediye görevlisi Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri unutmadı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde girişlerin kapatıldığı Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinlere bir belediye görevlisi yem verdi.

Belediye görevlisi Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinleri unutmadı

İSTANBUL - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde girişlerin kapatıldığı Taksim Meydanı'nda aç kalan güvercinlere bir belediye görevlisi yem verdi. Görevli, "2 günlük yem aldım, cumartesi Pazar günü de besleyeceğim" dedi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü tedbirleri kapsamında Taksim Meydanı ve çevresi girişlere kapatıldı. İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeyle 31 ilde sokağa çıkma kısıtlamasının da uygulanması ile meydan tamamen boş kaldı. Genelde meydana gelen vatandaşlar ve turistlerce yem verilen güvercinler de meydana gelen giden olmayınca aç kaldı. Meydanda toplanan güvercinleri gören bir belediye çalışanı ise yanında getirdiği yemlerle onları besledi.

"Aç kalmasınlar"

Meydandaki güvercinleri besleyen belediye görevlisi Hasan Temel, "Virüs ortaya çıktıktan sonra meydan boş kaldı. Genelde buraya gelen turistler ve vatandaşlar kuşlara yem atıyordu. İki günlük daha yem aldım. Cumartesi Pazar günü de yem atacağım, aç kalmasınlar. Fırsat buldukça sürekli yem veriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA