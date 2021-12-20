ÇORUM (İHA) - - Belediye ekipleri sokak hayvanlarını besledi

ÇORUM - Çorum Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü ekipleri, soğuk havaların kendisini hissettirdiği bugünlerde kırsalda ve kent merkezinde yemleme ve besleme faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemiz Çöplü, Veteriner işleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte HalkEt tarafından üretilen mama ve yemleri doğaya bıraktı.

Şehir merkezinde ve kırsalda yaşamlarını sürdüren hayvanları yılın her günü beslemeye devam ettiklerini bhatırlatan Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, "Şükürler olsun beklediğimiz kar yağdı. Şehrimizde uzun zamandır böyle bir güzellik olmamıştı. Can dostlarımız olarak adlandırdığımız sokak hayvanlarımız için mama ve yem bırakma çalışmalarımızı artırdık" dedi.

Başkan Yardımcısı Çöplü, "Şehrimizde bulunan farklı bölgelerdeki besleme noktalarımızda arkadaşlarımız 7/24 esasıyla görev yaparak hayvanlarımızı aç ve susuz bırakmıyor. Şehrimizde bulunan sokak hayvanları bizlere emanet." şeklinde konuştu.