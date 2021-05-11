Belediye ekipleri mezarlıklarda bayram temizliği yaptı
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Belediye ekipleri mezarlıklarda bayram temizliği yaptı

Belediye ekipleri mezarlıklarda bayram temizliği yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çorum Belediyesi, Ramazan bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik, bakım ve ilaçlama çalışması yaparak bayrama hazır hale getirdi.

Çorum Belediyesi, Ramazan bayramı öncesi mezarlıklarda temizlik, bakım ve ilaçlama çalışması yaparak bayrama hazır hale getirdi.

Çorum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, yıl boyu düzenli olarak yaptıkları mezarlık bakım ve temizlik işlerini Ramazan bayramı öncesi yoğunlaştırdı. Ulu Mezarlık, Çiftlik Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı ile Bayat Mezarlığında bakım ve temizlik çalışmalarını tamamlayan ekipler, mezarlıkları bayrama hazır hale getirdi. Bayrama özel yapılan çalışmada mezarlıkların içerisindeki yabani otlar temizlenirken, yürüyüş yolları ve ağaçların da bakımları gerçekleştirildi.

Mezarlık içerisinde bulunan tüm çeşmelerin bakım ve onarımını yapan ekipler haşerelere karşı ilaçlama çalışması da yaptı. - ÇORUM

Belediye ekipleri mezarlıklarda bayram temizliği yaptı
Belediye ekipleri mezarlıklarda bayram temizliği yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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