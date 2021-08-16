Belediye'den "41 kere maşallah" dedirten sünnet şöleni
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Belediye'den "41 kere maşallah" dedirten sünnet şöleni

Belediye'den '41 kere maşallah' dedirten sünnet şöleni
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dursunbey Belediyesi 86. Dursunbey Panayırı çerçevesinde 41 çocuğu sünnet ettirdi.

Dursunbey Belediyesi 86. Dursunbey Panayırı çerçevesinde 41 çocuğu sünnet ettirdi. Üstü açık otobüs, makam araçları ve kamu araçları ile konvoy yapan çocuklar büyük mutluluk yaşadı.

Dursunbey Belediyesi, panayırın son gününde sünnet şöleni ile çocukların ilk mürüvvet heyecanına ortak oldu. Saz mesire alanında bulunan etkinlik alanında gerçekleşen sünnet şöleni için günler öncesinden hazırlık yapan Dursunbey Belediyesi, ilçedeki sünnet kültür ve adetlerini toplu sünnet şöleninde de uyguladı. Şölende Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan gelen misafirleri karşıladı. Sünnete meclis üyeleri, futbolcu İlkay Gündoğan'ın ailesi, çeşitli kurum ve kuruluşlardan yetkililer ile vatandaşlar katıldı. İlginin yoğun olduğu sünnet şöleninde müzik grupları ve Kartepe Belediyesi çocuk mehteran grubu gösterileri yer alırken, vatandaşlara ve çocuklara özel ikramlar da yapıldı.

Sünnet'in ikinci bölümünde konvoy ve kortej yapıldı. Kortejde çocuk mehter takımı öncülük ederken, Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan, makam arabası ile sünnet çocuklarını kortejde gezdirdi. Kortejde jandarma, polis, kamu araçları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen üstü açık otobüs çocukların sünnet araçları içinde yer aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı konvoyun ardından ise kına gecesi programına geçildi. Kına yakılan 41 çocuğa ünlü futbolcu İlkay Gündoğan ve babası İrfan Gündoğan tarafından çeyrek altın takıldı. Renkli görüntülere sahne olan sünnet şöleni, doyasıya eğlencenin ardından son buldu. - BALIKESİR

Belediye'den '41 kere maşallah' dedirten sünnet şöleni
Belediye'den '41 kere maşallah' dedirten sünnet şöleni
Belediye'den '41 kere maşallah' dedirten sünnet şöleni
Belediye'den '41 kere maşallah' dedirten sünnet şöleni
Belediye'den '41 kere maşallah' dedirten sünnet şöleni
Belediye'den '41 kere maşallah' dedirten sünnet şöleni

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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