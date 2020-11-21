Belediye başkanlarının yazlıkçılara nüfuslarını Muğla'ya aldırma çağrısı yapması
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Belediye başkanlarının yazlıkçılara nüfuslarını Muğla'ya aldırma çağrısı yapması

21.11.2020 13:51 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:54
Belediye başkanlarının yazlıkçılara nüfuslarını Muğla'ya aldırma çağrısı yapması

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve turistik ilçelerin belediye başkanlarının, hazırlanan video kliple yaşadıkları şehre dönmeyen vatandaşlardan nüfuslarını Muğla'ya aldırmalarını istemesine tepki gösterdi.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve turistik ilçelerin belediye başkanlarının, hazırlanan video kliple yaşadıkları şehre dönmeyen vatandaşlardan nüfuslarını Muğla'ya aldırmalarını istemesine tepki gösterdi.

Mete, yaptığı açıklamada, Başkan Gürün'ün 17 Kasım'da, 6 ilçe belediye başkanıyla beraber tanıtım filmi çekerek, Muğla'da evi olup da ikametgahı başka şehirlerde olan vatandaşları Muğla'ya davet etiğini hatırlattı.

Gürün'ün, yaklaşık 6 ay önce turizm sezonu başladığında "Muğla'ya gelmeyin, pandemi var. Muğla'daki sağlık hizmetleri yeterli değildir." diye açıklama yaptığını belirten Mete, salgının devam ettiğini dile getirdi.

CHP'li belediyelere işi düşen vatandaşlardan ikametgah belgesi istendiği yönünde iddia olduğunu aktaran Mete, şunları kaydetti:

"Altı ay önce Muğla'ya gelecekler, otellerde konaklayacak, restoranlarda yemek yiyecek, kuaföründe, berberinde tıraş olacak, minibüsünde seyahat edecek olanlar, paralarını Muğla'daki esnaflara vereceklerdi. Ama şimdi ikametgahını alıp gelenler parasını belediyeye verecek. Nasıl mı? İller Bankası nüfusa göre ödeme yaptığı için gelecek olanların getirmiş olduğu rant, sadece belediye başkanını ilgilendiriyor. Yani esnafa para kazandıracakken 'pandemi var', belediyeye para gelecekse 'sıkıntı yok' anlayışı var."

Mete, Muğla'da 13 ilçe varken Gürün'ün 6 CHP'li belediye başkanıyla çağrı yaptığını, AK Parti'de hiçbir zaman parti ayrımı olmadan hizmet verildiğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Akça

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