Belediye başkanlarının eşleri Karatay lavanta bahçesini gezdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye başkanlarının eşleri Karatay lavanta bahçesini gezdi

Belediye başkanlarının eşleri Karatay lavanta bahçesini gezdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) programı için Konya'da bulunan yerli ve yabancı belediye başkanlarının eşleri, Karatay Lavanta Bahçeleri'ni ziyaret etti.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) programı için Konya'da bulunan yerli ve yabancı belediye başkanlarının eşleri, Karatay Lavanta Bahçeleri'ni ziyaret etti. Bahçe içerisinde oluşturulan alanları gezen ve bol bol fotoğraf çektiren misafirler, lavanta bahçesine hayran kaldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin davetlisi ve Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin (TDBB) yönetim kurulu toplantısı için olarak Konya'ya gelen belediye başkanlarının eşleri, Karatay Lavanta Bahçesi'ni ziyaret etti. Karatay Belediyesi tarafından Saracoğlu Mahallesi'ndeki 90 bin metrekarelik alanda 90 binin üzerinde lavanta fidesinin dikilmesiyle oluşturulan Lavanta Bahçesi'ni gezen belediye başkanlarının eşleri, Karatay Lavanta Bahçesi'ne hayran kaldı. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın eşi Şerife Kılca'nın misafirlere eşlik ettiği ziyarette belediye başkanlarının eşleri, eşsiz kokusu ve görsel güzelliğiyle Konya'nın yeni çekim merkezi olan Lavanta Bahçesi'nde bol bol fotoğraf çektirdi.

İstanbul Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in eşi Melahat Aydıner, "Lavanta kokusuyla, rengiyle ve daha birçok özelliğiyle özel bir bitki. Karatay Lavanta Bahçeleri'ni hep birlikte ziyaret ettik ve çok beğendik. Vatandaşa yönelik güzel bir hizmet, emekleri dolayısıyla Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür ediyorum" dedi.

Konya'nın çok güzel bir şehir olduğuna vurgu yapan Bosna-Hersek Novi Grad Sarajevo Belediye Başkanı Semir Efendiç'in eşi Aida Efendiç ise, "Konya, zaten eşsiz ve çok özel bir şehir. Hazreti Mevlana'nın şehri olması dolayısıyla da maneviyatı yüksek bir yer. Daha önce de Konya'ya gelmiştim bu ikinci gelişim ve buraya hayran kaldım. Karatay Lavanta Bahçesi de her şeyiyle her yönüyle çok güzel. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Kütahya Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler'in eşi Birsen Güler de, Karatay Lavanta Bahçesi'ni çok beğendiklerini ifade etti. Ziyaret sırasında kendilerine ikram edilen Lavantalı dondurma ve gazozu çok beğendiklerini ifade eden Güler, "Karatay Lavanta Bahçesi'ne hayran kaldık. Çok güzel olmuş. Lavanta çok faydalı bir bitki buraya gelmişken lavantalı dondurma ve gazoz da ikram edildi bizlere. İlk kez yedim ve çok beğendim tadını. Emeği geçen belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Belediye başkanlarının eşleri Karatay lavanta bahçesini gezdi
Belediye başkanlarının eşleri Karatay lavanta bahçesini gezdi
Belediye başkanlarının eşleri Karatay lavanta bahçesini gezdi
Belediye başkanlarının eşleri Karatay lavanta bahçesini gezdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Acun Ilıcalı Çağatay Akman İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Hakan Reçber Abdullah Avcı Roger Schmidt Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belediye başkanlarının eşleri Karatay lavanta bahçesini gezdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 18:12:29. #1.15#

title