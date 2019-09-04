Belediye Başkanları Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti

Belediye Başkanları Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.

04.09.2019 17:55
Belediye Başkanları Vali Cüneyt Epcim'i ziyaret etti

Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret etti.


Bayburt'un Aydıntepe İlçe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve Gökçedere İlçe Belediye Başkanı Yavuz Bakır Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundular.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Epcim, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk'e ve Gökçedere Belediye Başkanı Yavuz Bakır'a teşekkür etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA
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