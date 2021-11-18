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Belediye başkanları milletvekillerini ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Belediye başkanları milletvekillerini ziyaret etti

Gaziantep'teki Araban, Nurdağı ve Yavuzeli ilçelerinin belediye başkanları TBMM'de Ak Parti Gaziantep milletvekillerini ziyaret ettiAraban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa kemal Sakaroğlu ile birlikte TBMM'de, Ak Parti...

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'teki Araban, Nurdağı ve Yavuzeli ilçelerinin belediye başkanları Tbmm'de Ak Parti Gaziantep milletvekillerini ziyaret etti

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa kemal Sakaroğlu ile birlikte TBMM'de, Ak Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel ve Mehmet Sait Kirazoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette başkanlar, milletvekillerinden ilçelerdeki devam eden ve yapılacak projelerle ilgili destek istedi. Ziyareti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Milletvekili Erdoğan, "Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu'nu TBMM'de misafir ettik. İlçelerimizin talep ve ihtiyaçları hakkında istişarelerde bulunduk. İl ve ilçelerimizin tüm projelerine güçlü desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ise mecliste misafirperverliği nedeniyle milletvekillerine teşekkür ederek, "Ak Parti Gaziantep milletvekillerimiz Mehmet Erdoğan, Müslüm Yüksel ve Mehmet Sait Kirazoğlu'nu TBMM'indeki makamlarında ziyaret ettik. Belediye başkanları olarak ilçelerimizin kalkınması için hazırladığımız projelerle ilgili bilgiler verip destek istedik. Milletvekillerimiz projelerimize destek verdiklerini açıkladılar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Belediye başkanları milletvekillerini ziyaret etti

Belediye başkanları milletvekillerini ziyaret etti

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