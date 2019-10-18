Belediye başkanları bir araya geldi

18.10.2019 11:42

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga Belde Belediye Başkanı Selim Tuna, Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a ziyarette bulundu.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Yaman konuğuna teşekkür etti. Ardından bir açıklamada bulunan Yaman, "Beldemize gelerek bizleri ziyaret eden Dodurga Belediye Başkanımız Selim Tuna kardeşimiz ve Bozüyük'ten gelen Kamil Poyraz kardeşimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA