Belediye başkanının vurduğu iddia edilen kız kardeşi öldü

Mersin'de Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın yaklaşık iki ay önce silahla yaraladığı öne sürülen kız kardeşi Meryem Aktan yaşamını yitirdi.

Taşucu Mahallesi'ndeki evinde ağabeyi Mücahit Aktan tarafından tabancayla başından vurulduğu iddia edilen ve Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi süren Meryem Aktan yaşam mücadelesini kaybetti.

Aktan'ın cenazesinin ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, 8 Mayıs'ta evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralanmış, gözaltına alınan belediye başkanı tutuklanmıştı.

Kaynak: AA