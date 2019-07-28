Belediye başkanının, oğlunu genel müdür yardımcısı atamasına tepki

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'un oğlunun belediye şirketi olan TORBEL Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesine yönelik, "Belediye şirketi mi aile şirketi mi belli değil. Katılımcı belediyecilik anlayışını çok yanlış anlayan İsmail Uygur'a bu mantıktan vazgeçmesini, gerçek anlamda belediyecilik yapmasını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

Hızal, yaptığı yazılı açıklamada, Uygur'un oğlunun belediye şirketi olan Torbalı Personel Özel Güvenlik Gıda İnşaat Temizlik Şirketinin (TORBEL) Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirilmesini eleştirdi.

Hızal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanları çalıştayı programında konuya ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatarak, "İsmail Uygur o toplantıda yok muydu? Katılmadıysa kimse genel başkanının bu konudaki tutumunu kendisine aktarmadı mı? Yoksa İsmail Uygur kendisini Torbalı'ya aday yapan iradeyi yok mu sayıyor? 'Ben yaptım, oldu' anlayışıyla Torbalı'da kime nasıl hizmet verecek? En önemlisi de bu atamayı partisinin genel başkanına nasıl anlatacak." ifadelerini kullandı.

Uygur'a yaptığı bu liyakatsiz atamadan vazgeçip aile kalkındırma çabalarını bir köşeye bırakmasını öneren Hızal, Uygur'un söz konusu pozisyon için güvenecek kimsesi kalmadığı yönündeki açıklamasına anlam veremediğini ifade etti.

Hızal şunları kaydetti:

"Bir kentin belediye başkanı olarak bu cümleyi nasıl kurabildiğini anlayamıyoruz. Bu mantıkla yola çıkarsak belediye başkanı belediyedeki yöneticilerinin hiç birine ve Torbalı halkına güvenmiyor. İnsanına güvenmediği bir ilçeye neden belediye başkanı oldu.

İşletme son sınıf öğrencisi Efe Uygur henüz diplomasını bile almadı. Belediye şirketi mi aile şirketi mi belli değil. İsmail Uygur, oğluna staj yeri bulamayıp belediyede genel müdür yardımcılığı kadrosunda bu görevi yerine getirmesini istemiş anlaşılan. Ancak bu konuda kendi genel başkanlarının da her fırsatta dile getirdiği liyakata dayalı atama konusuyla uzaktan yakından bir bağ bulamıyoruz. Efe kardeşimiz belki ileride çok başarılı bir işletmeci olabilir fakat şu dönemler kendisinin staj dönemleri."

Torbalı Belediyesinin toplu işten çıkarma kararlarına da değinen Hızal, "Seçim kampanyasında belediyeden işçi çıkarmayacağını bir reklam videosuyla ilan eden İsmail Uygur vaatlerini çabuk unuttu. Verdiği sözlere rağmen ekonomik sebepleri gerekçe göstererek yüzlerce Torbalılı hemşehrimizi işsiz bırakan, adeta işçi kıyımı yapan Uygur'un hısım akraba işe almak için bu yolu seçtiği son hareketiyle de gayet açıktır. Belediye bir aile şirketi değildir ve belediye başkanlığı makamı sadece aileye değil kentin tüm insanlarına karşı sorumluluk gerektiren makamdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA