Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun çalışmaları yerinde inceledi
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Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun çalışmaları yerinde inceledi

Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun çalışmaları yerinde inceledi
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Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyip, personeller ve mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Erzincan Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan üst yapı çalışmalarını yerinde inceleyip, personeller ve mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Mimarsinan ve İnönü mahallelerinde yapılan kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye Başkanımıza incelemelerinde Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur eşlik etti.

Çalışma alanlarında personeller ve mahalle sakinleriyle sohbet ederek taleplerini dinleyen Belediye Başkanımız Sayın Bekir Aksun, deforme olan kaldırımlarda gerekli çalışmaların program dahilince devam edeceğini belirterek, " Şehrimizde tüm mahallelerinde çalışmalarımız belirlenen program çerçevesinde devam edecektir. Erzincan Belediyesi olarak mahallerimizde hizmetlerimizi program dahilinde devam ettiriyoruz. Mimarsinan ve İnönü mahallerimizdeki çalışmaları inceledik. 2021 iş programımızda da aynı özveri ile çalışıp, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde olacağız. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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