Belediye Başkanı Zeybek'ten Rektör Karakaş'a Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Belediye Başkanı Zeybek'ten Rektör Karakaş'a Ziyaret

Belediye Başkanı Zeybek'ten Rektör Karakaş'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde kurumlararası iş birliğinin artırılarak devam ettirilmesi hususunda fikir birliğine varılırken, Afyonkarahisar Belediyesi ve AKÜ iş birliğinde kısa süre sonra gerçekleştirilecek olan bazı projelere ilişkin istişarede bulunuldu.

Ziyarette AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Afyonkarahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Afyonkarahisar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Barış Dal, AKÜ Genel Sekreteri İhsan Ceran ile AKÜ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Ömer Gürcan da hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Emel Sayın Hande Erçel İbrahim Tatlıses
Spor Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Belediye Başkanı Zeybek'ten Rektör Karakaş'a Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 19:16:08. #1.15#

title