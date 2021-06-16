Belediye Başkanı Zeybek'ten Rektör Karakaş'a Ziyaret

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş'ı makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde kurumlararası iş birliğinin artırılarak devam ettirilmesi hususunda fikir birliğine varılırken, Afyonkarahisar Belediyesi ve AKÜ iş birliğinde kısa süre sonra gerçekleştirilecek olan bazı projelere ilişkin istişarede bulunuldu.

Ziyarette AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yılmaz Yalçın, Afyonkarahisar Belediyesi Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, Afyonkarahisar Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mehmet Savaş, Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Barış Dal, AKÜ Genel Sekreteri İhsan Ceran ile AKÜ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Ömer Gürcan da hazır bulundu.

Kaynak: Habermetre