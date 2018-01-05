Belediye Başkanı Uçar, Dinç Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Batman'ın Sason İlçe Belediye Başkanı Cuma Uçar, Dinç ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



Sason Belediye Başkanı Cuma Uçar, geçtiğimiz günlerde iş gezisi için gittiği Kamerun'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden iş adamı Ahmet Dinç'in Batman'da bulunan ailesini ziyaret ederek baş sağlığında bulundu. Başkan Uçar, iş adamının ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, aileye baş sağlığı dileklerini iletti. - BATMAN