Belediye Başkanı, teşekkür afişinin yırtılması nedeniyle çıkan tartışmada öldürülmüş (3)
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİKonya'da Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'yu bıçaklayarak öldüren Abdurahman K., olaya karışan babası bir önceki dönem belediye başkanı Abdullah K, amcası Osman K.
ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Konya'da Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'yu bıçaklayarak öldüren Abdurahman K., olaya karışan babası bir önceki dönem belediye başkanı Abdullah K, amcası Osman K. ve ismi öğrenilemeyen 1 şüpheli, gözaltına alındıktan sonra güvenlik gerekçesiyle nedeniyle Doğanhisar ilçesi Jandarma Komutanlığı yerine Akşehir Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Şüpheliler buradaki sorgularının ardından geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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