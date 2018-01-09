Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'dan, Ebru İnanç'a Ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanlığı'na seçilen Ebru İnanç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Gürkan, İnanç'a yeni görevinde başarılar dileyerek, "Bizde görev değişikliği, bayrak yarışı gibidir" dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanlığı'na seçilen Ebru İnanç'ı ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret ederek, yeni görevlerinde başarı diledi. Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç'a başarı dileklerinde bulunarak, "Tabii bizde görev değişikliği, bayrak yarışı gibidir. Bir bayrağın diğer yarışçılara devri söz konusudur. Dolayısıyla yarış devam etmekte, yarışın bütün fertleri bu partinin içerisindedir. Dolayısıyla görevdeki değişiklik bayrak değişikliği olarak görmemiz gerekir. Yeni arkadaşlarımızda, yeni bir heyecanla inşallah Battalgazi'de hakikaten yüzde 80 civarında partimizin oy oranı var. Ben inanıyorum ki bu süreci bundan sonraki süreçte daha üste taşıma durumundayız. Zaten genel merkezimizin de bizim üzerimizdeki beklentileri, yüzde 90 ve üzerindeki oranı bize de ifade ettiler. Ben inanıyorum ki buradaki gençlik kollarımız olsun, kadın kollarımız olsun ve ana kadememiz olsun, hep birlikte el ele vererek bu oranı Battalgazi'de geçmişteki destanlara ek ilaveten yeni bir destan yazma noktasında bütün arkadaşlarımızın hem fikir olduğunu görüyorum, gözlerindeki parıltılarda da onu görüyorum" dedi.

AK Parti Battalgazi Kadın Kolları Başkanı Ebru İnanç ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Başkanım nazik ziyaretlerinizden ötürü öncelikle teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz Cumartesi günü Allah'ın izniyle kongremizin bitimi neticesinde görevimize geçtik yönetim kurulu ile beraber. Hızlıca faaliyetlerimize başladık. İnşallah en kısa sürede aldığımız bu bayrağı, daha yükseklere çıkarmak amacıyla çalışacağız" ifadelerini kullandı. - MALATYA