Belediye Başkanı Savran, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm hemşehrilerinin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak tüm hemşehrilerinin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, bayramların dini ve milli duyguların perçinlendiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı günler olduğunu belirterek 11 ayın sultanı mübarek ramazan ayını uğurlamanın hüznünü, bayrama ulaşmanın ise sevinç ve huzurunu yaşadıklarını söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan tam kapanma dolayısıyla ne yazık ki bu bayramda eş, dost, akraba ziyaretlerinin ve bayramlaşma törenin yapılamayacağını kaydeden Savran, "Özlem ve sevincimizi, gelecekte daha sağlıklı günlere kavuşmak adına bu bayramda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi farklı bir şekilde paylaşacağız. Anne ve babalarımızın, akrabalarımızın ve tüm sevdiklerimizin bayramını bu kez telefon veya diğer iletişim araçlarıyla kutlayacağız. Sevdiklerimiz için tedbiri elden bırakmayacağız. Kalplerimizin bir olduğunu bilmenin mutluluğu ile inşallah bundan sonraki bayramları birlikte kutlayacağız. Bugünleri kısa sürede aşarak sağlıklı günlerimize dönebilmemiz için rehavete kapılmamalı, hep birlikte tedbirlere uymaya devam etmeliyiz" dedi.

Tüm Nevşehirlilerden aileleri ile birlikte sağlık içerisinde nice uzun bayramlar geçirebilmeleri için bu bayram konulan kurallara uyulmasını isteyen Savran, mesajında daha sonra şu ifadelere yer verdi;

"Rabbim, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin pekiştiği ramazan ayına tekrar kavuşmayı bizlere nasip etsin inşallah. Bu vesileyle şehrimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı en içten duygularımla tebrik ediyor, bayramın manevi ikliminin tüm dünyayı kuşatmasını, barış, sağlık, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum." - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı