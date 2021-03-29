Belediye Başkanı Savran, mezun olduğu okulda öğrencilere deneme sınav seti dağıttı
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Belediye Başkanı Savran, mezun olduğu okulda öğrencilere deneme sınav seti dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Belediye Başkanı Savran, mezun olduğu okulda öğrencilere deneme sınav seti dağıttı

Nevşehir Belediyesi tarafından devlet okullarında üniversite sınavlarına hazırlanan 12.sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık deneme sınav seti dağıtıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından devlet okullarında üniversite sınavlarına hazırlanan 12.sınıf öğrencilerine üniversiteye hazırlık deneme sınav seti dağıtıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından liselere giriş sınavları ve üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanan 8. ve 12.sınıflara hazırlık deneme sınav seti dağıtımına başlandı. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'da 1992 yılında mezun olduğu Nevşehir Anadolu Lisesi 12.sınıf öğrencilerini ziyaret ederek burada öğrenciler ile bir süre sohbet etmesinin ardından hazırlık deneme sınav setlerini hediye etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran gazetecilere yaptığı açıklamada 1991 yılında mezun olduğu okulda bulunmaktan dolayı duygulandığını ifade etti. Belediye Başkanı Savran, "Üniversite ve LGS için belediye olarak bir plan yaptık. Öğrencilerimize katkıda bulunmak amacıyla öğrencilere deneme sınavı hazırlamaya karar verdik. 2 bin 200 öğrencimize LGS 2 bin 750 öğrencimizi de onar deneme sınavı içeren TYT, AYT ve LGS seti dağıttık. Kendileri ile bir süre sohbet ettik. Bu setleri tüm okullarımıza dağıtacağız. Bir katkımız olursa çok mutlu oluruz. Ayrıca ben Anadolu Lisesi mezunuyum. Buradan mezun oldum. Bu beni ayrıyeten mutlu etti, duygulandırdı. Anılarım tazelendi. Bu vesileyle üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerime saygılarımı sunar ellerinden öperim. Öğretmenlerimize, öğrencilerimize başarılar dilerim. Nevşehir'imizin ismini her alanda duyururlar" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Belediye Başkanı Savran, mezun olduğu okulda öğrencilere deneme sınav seti dağıttı
Belediye Başkanı Savran, mezun olduğu okulda öğrencilere deneme sınav seti dağıttı
Belediye Başkanı Savran, mezun olduğu okulda öğrencilere deneme sınav seti dağıttı
Belediye Başkanı Savran, mezun olduğu okulda öğrencilere deneme sınav seti dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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