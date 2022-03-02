Belediye Başkanı Şahin, YRP İl Başkanı Çetinel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu - Haberler

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Belediye Başkanı Şahin, YRP İl Başkanı Çetinel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

AA, Hakan Şimşek - Güncel
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Belediye Başkanı Şahin, YRP İl Başkanı Çetinel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevine atanan Gufran Çetinel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin, Yeniden Refah Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevine atanan Gufran Çetinel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Şahin merhum Necmettin Erbakan'ın sıkça konu edildiği ziyarette, İscehisar'ı kabartmalı plaketi İl Başkanı Çetinel'e takdim etti.

İl Başkanı Gufran Çetinel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Erbakan hocanın vefatının üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen birleştiriciliği ve ileri görüşlü misyonu halen ilk gün gibi canlılığını korumaktadır." dedi.

AA / Hakan Şimşek - Güncel

Necmettin Erbakan, Refah Partisi, Ahmet Şahin, Karahisar, Güncel, Haberler

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