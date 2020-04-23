Belediye başkanı, nikah kıydığı çiftlere maske hediye etti
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Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Güncel, Haber

Belediye başkanı, nikah kıydığı çiftlere maske hediye etti

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 çiftin nikah töreni, koronavirüs tedbirleri nedeniyle davetli olmadan ve maske takılarak yapıldı.

23.04.2020 10:03 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:03
Belediye başkanı, nikah kıydığı çiftlere maske hediye etti

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde 2 çiftin nikah töreni, koronavirüs tedbirleri nedeniyle davetli olmadan ve maske takılarak yapıldı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çiftlere maske hediye etti.

Türkiye genelindeki koronavirüs tedbirleri devam ederken, bu kapsamında Keşan Belediyesi de nikah törenlerini iki şahidin katılımıyla davetli olmadan yapmaya başladı. Elif Kökkazan ve Serkan Meriç ile Yağmur Şimşek ve Melih Kara'nın nikah törenleri de davetli olmadan, iki şahit eşliğinde gerçekleştirildi. Salona girmeden önce gelin, damat ve şahitler, ellerini dezenfektan ile temizleyip, maske taktı. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak oturtulan çiftlerin nikahlarını ise Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu kıydı. Helvacıoğlu, çiftlere sağlık ve mutluluk dileyerek, maske hediye etti.


Kaynak: DHA

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