Belediye Başkanı Koştu'dan Bergama'nın 18 kardeş il ve ilçe belediye başkanına mektup
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Belediye Başkanı Koştu'dan Bergama'nın 18 kardeş il ve ilçe belediye başkanına mektup

28.12.2020 16:41 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:44
Belediye Başkanı Koştu'dan Bergama'nın 18 kardeş il ve ilçe belediye başkanına mektup

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu 18 ülkeden kardeş il ve ilçe belediye başkanlarına Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi başta olmak üzere Bergama'nın vizyon projelerini anlatmak ve yeni yıllarını kutlamak amacıyla mektup yazdı.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu 18 ülkeden kardeş il ve ilçe belediye başkanlarına Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi başta olmak üzere Bergama'nın vizyon projelerini anlatmak ve yeni yıllarını kutlamak amacıyla mektup yazdı.

Koştu, üç bin yıllık tarihi geçmişiyle UNESCO Dünya Mirası olan Bergama'nın paha biçilmez tarihi yapısını parlatmak üzere projelendirilen Selinos Antik Kanal Restorasyon ve Islah Projesi ve diğer projeleri kardeş belediye başkanlarına mektupla anlattı.

Mektupta yeni yıl için iyi niyet dileklerini de ileten Koştu, kardeş il ve ilçe sakinlerine sevgi ve saygılarını iletti.

Koştu, mektubunda kardeş şehir kavramına büyük önem veren bir belediye başkanı olduğunu belirterek Kovid-19 pandemisi nedeniyle karşılıklı ziyarette bulunulamadığını, bu günlerin 2021 yılında son bulması temennisinde bulundu.

Koştu, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Umarız ki tüm dünyada pandemi süreci en kısa sürede sona erer ve bizler de kentlerimizin kazanımlarını yeniden birbirimize aktarmaya devam edebiliriz. Bergama Belediye Başkanı olarak, sizlerin ve halkınızın yeni yılını kutluyor, yeni ümitler ve heyecanlar ışığında karşıladığımız 2021 yılının sağlık, huzur ve barış getirmesi temennisiyle, içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ezgin

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